Запомнят все еврофаны: видео выступления Kalush Orchestra на "Евровидении" покоряет YouTube

Видео набрало больше всего просмотров, в сравнении с остальными участниками конкурса в 2022 году

Ефрофаны продолжают просматривать выступления участников "Евровидения-2022" на YouTube. На момент публикации этого материала, видео номера группы Kalush Orchestra собрало свыше 4,7 млн просмотров. Напомним, что украинцы выступили в первом полуфинале конкурса во вторник, 10 мая.

На втором месте по просмотрам находится представительница от Сербии Konstrakta (более 3 млн), которая спела во втором полуфинале "Евровидения" 12 мая.

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На третьем месте находится певица Ronela Hajati из Албании (2,7 млн), а на четвертом — испанская певица Chanel (2,3 млн).

Напомним, что в субботу вечером, 14 мая, состоится гранд-финал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидение", которое в 2022 году проходит в Турине, Италия. "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию, чтобы сообщать вам о самых интересных и важных моментах финала.

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За день до финала состоялась традиционная жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов. Представитель от Украины и безусловный фаворит букмекеров — группа Kalush Orchestra будут выступать в первой половине гранд-финала под номером 12.

Также "Телеграф" писал, что из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.