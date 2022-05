Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения

Всего в финале выступят представители 25 стран

В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидения-2022", в результате которого определились все страны-финалисты, которые поборются за первое место в финале 14 мая. За день до финала прошла традиционная жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов.

Порядок выступлений стран в гранд-финале на "Евровидении 2022" определяла итальянская телекомпания RAI, которая является продюсером конкурса в этом году. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте Евровидения, а также на страницах конкурса в соцсетях.

Представитель от Украины и безусловный фаворит букмекеров — группа Kalush Orchestra будут выступать в первой половине гранд-финала под номером 12. Отметим, что их конкурсная песня Stefania еще до конкурса приобрела широкую популярность. Напомним, как Kalush Orchestra выступали в первом полуфинале "Евровидения 2022":

Выступление группы Kalush Orchestra на первом полуфинале "Евровидения 2022"

Порядок выступлений всех участников в финале Евровидения-2022:

1. Чехия: We Are Domi – Lights Off

2. Румыния: WRS – Llámame

3. Португалия: Маро – Saudade, saudade

4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн – Snap

9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi

10. Испания: Шанель – SloMo

11. Нидерланды: S10 – De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania

13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars

14. Литва: Моника Лю – Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

23. Польша: Охман – River

24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан – Hope

Когда состоится финал "Евровидения-2022"

Гранд-финал песенного конкурса пройдет в Турине 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа.

Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.