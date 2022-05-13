Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения
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Всего в финале выступят представители 25 стран
В четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал 66-ого международного песенного конкурса "Евровидения-2022", в результате которого определились все страны-финалисты, которые поборются за первое место в финале 14 мая. За день до финала прошла традиционная жеребьевка, в ходе которой стал известен порядок выступлений финалистов.
Порядок выступлений стран в гранд-финале на "Евровидении 2022" определяла итальянская телекомпания RAI, которая является продюсером конкурса в этом году. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте Евровидения, а также на страницах конкурса в соцсетях.
Представитель от Украины и безусловный фаворит букмекеров — группа Kalush Orchestra будут выступать в первой половине гранд-финала под номером 12. Отметим, что их конкурсная песня Stefania еще до конкурса приобрела широкую популярность. Напомним, как Kalush Orchestra выступали в первом полуфинале "Евровидения 2022":
Выступление группы Kalush Orchestra на первом полуфинале "Евровидения 2022"
Порядок выступлений всех участников в финале Евровидения-2022:
1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
2. Румыния: WRS – Llámame
3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn
7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
8. Армения: Роза Линн – Snap
9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
10. Испания: Шанель – SloMo
11. Нидерланды: S10 – De diepte
12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania
13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
23. Польша: Охман – River
24. Сербия: Констракта – In Corpore Sano
25. Эстония: Стефан – Hope
Когда состоится финал "Евровидения-2022"
Гранд-финал песенного конкурса пройдет в Турине 14 мая. В нем выступят 25 участников, большинство из которых определились в ходе полуфиналов 10 и 12 числа.
Напомним, что "Евровидение-2022" проходит в итальянском городе Турин, а из-за вторжения россии в Украину в феврале организаторами конкурса было принято решение отстранить рф от участия. Кроме того, у "простых россиян" отобрали право голосовать за лучшего исполнителя этого года. В свою очередь, россияне стали активно возмущаются возможной победой Украины на престижном международном конкурсе в 2022 году.