Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения 2022: реакция зала

Зрители песенного конкурса очень тепло встретили участников из Украины

Во вторник, 10 мая, состоялся первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса "Евровидение 2022", во время которого выступили и представители из Украины — группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" ("Стефанія").

Отметим, что по оценкам букмекеров, вероятным победителем первого полуфинала с коэффициентом 95%, да и в общем победителем конкурса, с рекордным коэффициентом на победу — 49%, являются именно представители от Украины — группа Kalush Orchestra. И реакция зала во время выступления украинцев, только подтверждает прогнозы букмекеров.

Зрители, которые смотрели выступления вживую, не смогли сидеть на своих местах и вместе с украинским коллективом пели и танцевали, а по завершению номера, зал "взорвался" овациями — все аплодировали стоя.

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Выступление группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022"

Также о расположении поклонников песенного конкурса "Евровидения" к представителям от Украины говорят и многочисленные положительные комментарии. Под видео с выступления Kalush Orchestra можно увидеть множество комментариев и пожеланий победы для Украины.

Отметим, что группа Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении в 2022 году, — безоговорочный фаворит букмекеров. А конкурсная песня Stefania приобрела широкую популярность и занимает первые строчки в чартах. "Телеграф" рассказывал, о чем эта композиция и как она стала гимном войны.

Номер Kalush Orchestra на Евровидение 2022: о чем песня Stefania

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына. По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, а и для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны.

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Напомним, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Также напомним, что россия была отстранена в этом году от участия в Евровидении. Кроме того, страна-агрессор не сможет голосовать за участников конкурса в 2022 году.