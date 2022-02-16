Алина Паш не будет представлять Украину на Евровидении 2022

Певица решила закончить виртуальную войну и хейт в ее сторону.

Победительница Национального отбора на Евровидение 2022, певица Алина Паш, после скандала с поддельной справкой о законном посещении оккупированного Крыма, решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Об этом артистка заявила на своей странице в Инстаграм, сразу после того, как предоставила документы из ГПСУ о поездке в Крым, и рассказала, кто виноват в фальсификации предыдущей справки.

Девушка отметила, что она как гражданка Украины соблюдает законы своей страны и старается нести ее традиции и ценности в мир, а то во что излилась вся эта история – это совсем не то, что она закладывала в свою песню. Алина не имеет в своей команде армии пиарщиков, менеджеров и юристов, которые помогли бы ей противостоять тому, что происходит, поэтому она и приняла такое решение.

"Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С трудным сердцем Я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне очень жаль" — написала артистка, поблагодарив всех, кто ее поддерживал.

Кто теперь поедет представлять Украину на песенный конкурс, и поедет ли вообще, будет решать Общественный вещатель, вероятно, в пятницу, 18 февраля.

Напомним, что в 2019 году Алину Паш внесли в базу "Миротворец" за незаконное посещение захваченного российскими оккупантами Крыма. Все обвинения на этот счет Паш опровергала и продолжает опровергать. Украинцы в соцсетях подняли "бунт", что конкурс "продажный" и победителем должен был стать именно Kalush.

В свою очередь, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выразил сомнения в прозрачности организованного голосования, заявив, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.