За день до старта Евровидения букмекеры изменили ставки на победителя: Украина бьет рекорды

Украина лидирует с большим отрывом.

Во вторник, 10 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", где за первые места в финале "сразятся" представители 17 стран-участников. В первой половине эфира выступит безоговорочный фаворит букмекеров — представитель Украины группа Kalush Orchestra.

Согласно данным сайта Eurovisionworld, за день до первого полуфинала коэффициент ставок на победу Украины составляет 48%. Отметим, что на 2022-й год это самый высокий процент не только в истории участия Украины в песенном конкурсе, но и за всю историю "Евровидения".

Также стоит добавить, что предыдущие фавориты букмекеров, представители Италии, потеряли еще один процент своего коэффициента на победу. Еще 7-го мая это было 12%, а 9-го мая — 11%.

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На третье место поднялась Великобритания (10%), а на четвертое опустилась Швеция (9%). Завершает пятерку лидеров — Испания с 4%.

Прогнозы букмекеров по состоянию на 9 мая 2022 года

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале "Евровидения" Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

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Ранее участники группы Kalush Orchestra рассказали, как участники "Евровидения" трогательно поддержали Украину. Помимо репетиций и интервью, исполнители из других стран не менее активно обсуждают и войну в Украине с российскими оккупантами. Напомним, что россию отстранили от участия в "Евровидении" в 2022 году, а у ее жителей отобрали право голосовать за лучшего исполнителя.

Напомним, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.