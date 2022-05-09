За день до старту Євробачення букмекери змінили ставки на переможця: Україна б’є рекорди

Україна лідирує із великим відривом.

У вівторок, 10 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", де за перші місця у фіналі "боротимуться" представники 17 країн-учасників. У першій половині ефіру виступить і беззаперечний фаворит букмекерів – представник України гурт Kalush Orchestra.

За даними сайту Eurovisionworld, за день до першого півфіналу коефіцієнт ставок на перемогу України становить 48%. Зазначимо, що на 2022 рік це найвищий відсоток не лише в історії участі України у пісенному конкурсі, а й за всю історію "Євробачення".

Також варто додати, що попередні фаворити букмекерів, представники Італії втратили ще один відсоток свого коефіцієнта на перемогу. Ще 7 травня це було 12%, а 9 травня – 11%.

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На третє місце піднялася Великобританія (10%), а на четверте опустилася Швеція (9%). Завершує п’ятірку лідерів – Іспанія з 4%.

Прогнози букмекерів станом на 9 травня 2022 року

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі "Євробачення" Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить з піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

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Раніше учасники гурту Kalush Orchestra розповіли, як учасники "Євробачення" зворушливо підтримали Україну. Окрім репетицій та інтерв’ю, виконавці з інших країн не менш активно обговорюють і війну в Україні з російськими окупантами. Нагадаємо, що росію відсторонили від участі у "Євробаченні" у 2022 році, а у її мешканців відібрали право голосувати за найкращого виконавця.

Нагадаємо, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.