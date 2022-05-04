Kalush Orchestra розповіли, як учасники Євробачення зворушливо підтримали Україну

Лідер гурту щодня дає по 10-15 інтерв’ю світовим ЗМІ, розповідаючи про ситуацію в Україні.

В Італії відбувається активна підготовка до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", який цього року проходить у Турині. Варто зазначити, що, крім репетицій та інтерв’ю, учасники конкурсу не менш активно обговорюють і війну в Україні. Артисти з країн-учасників всіляко підтримують українців, і багато хто навіть носить жовто-блакитні стрічки.

Про колосальну підтримку України на конкурсі від учасників та фанатів розповіли лідер Kalush Orchestra Олег Псюк та голова української делегації на Євробаченні Оксана Скібінська в рамках телемарафону Єдині новини #UA разом, повідомляє Cуспільне.

"Багато хто підходить, спілкується, висловлює підтримку Україні, люди пов’язують жовто-блакитні стрічки на підтримку України" — розповіла Скибінська.

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Також Олег Псюк додав, що багато іноземних фанатів Євробачення вже вивчили кілька рядків їх конкурсної пісні, і на виступах колективу в рамках промотуру співали слова "Стефанія мамо, мамо Стефанія" навіть голосніше за музикантів.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить із піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

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Після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш вирішила відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.

Раніше повідомлялося, що представники України на Євробаченні 2022, лідери букмекерських прогнозів, гурт Kalush Orchestra презентував ремікс на їхню конкурсну пісню "Стефанія", з якою виступатимуть в Італії.