Укр

Kalush Orchestra рассказали, как участники Евровидения трогательно поддержали Украину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса под номером 6 Новость обновлена 04 мая 2022, 10:08
Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале конкурса под номером 6

Лидер группы ежедневно дает по 10-15 интервью мировым СМИ, рассказывая о ситуации в Украине.

В Италии проходит активная подготовка к международному песенному конкурсу "Евровидение-2022", который в этом году проходит в Турине. Стоит отметить, что помимо репетиций и интервью, участники конкурса не менее активно обсуждают и войну в Украине. Артисты из стран-участников всячески поддерживают украинцев, и многие даже носят желто-голубые ленты.

О колоссальной поддержке Украины на конкурсе от участников и фанатов рассказали лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская в рамках телемарафона Єдині новини #UAразом, сообщает Cуспільне.

"Многие подходят, общаются, выражают поддержку Украине, люди связывают желто-голубые ленты в поддержку Украины" — рассказала Скибинская.

Также Олег Псюк добавил, что многие иностранные фанаты Евровидения уже выучили несколько строчек их конкурсной песни, и на выступлениях коллектива в рамках промотура пели слова "Стефанія мамо, мамо Стефанія" даже громче музыкантов.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

После огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.

Ранее сообщалось, что представители Украины на Евровидении 2022, лидеры букмекерских прогнозов, группа Kalush Orchestra презентовала ремикс на их конкурсную песню "Стефания", с которой будут выступать в Италии.

Теги:
#Музыка #Конкурс #Евровидение #Евровидение 2022 #Kalush #Kalush Orchestra
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