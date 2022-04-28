Букмекеры обновили прогноз по "Евровидению-2022": на каком месте сейчас Украина

Представитель Украины опережает других с большим отрывом

Вероятным победителем песенного конкурса "Евровидения" в 2022 году все еще остается Украина.

Это стало известно из обновленного прогноза букмекеров на сайте eurovisionworld.com.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Представители Украины, группа Kalush Orchestra с песней Stefania продолжают занимать первую строчку в рейтинге. Музыкальному коллективу предрекают победу с вероятностью 42%.

Читайте также: Категория Культура Номер Украины для Евровидения пришлось переделывать несколько раз: при чем здесь политика Представитель Украины Kalush Orchestra уже на днях отправляется в Турин, где состоится Евровидение-2022

Kalush Orchestra — Stefania: о чем песня

Солист группы Олег Псюк посвятил песню Stefania ("Стефания") своей маме. Он рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней, о старении матери, трудных с ней отношениях и осознании того, как много она сделала для своего сына.

По словам Псюка, Stefania стала благодарственной песней не только для его матери, которой он ее и посвятил, а для всех мам, которые переживают за своих детей и оберегают их от бедствия войны. "Вообще-то наша песня стала, как говорится, вторым гимном войны сейчас. И я думаю, что не хотелось, конечно, чтобы это было при таких условиях. Но есть то, что есть", – говорил ранее Псюк.

"Евровидение-2022": где и когда состоится

10 мая в первом полуфинале Евровидения Kalush Orchestra в итальянском городе Турин выступит с песней Stefania. Порядковый номер Украины – 6. Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что после огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым, победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш приняла решение отказаться представлять Украину на песенном конкурсе. После того представителем Украины на Евровидении в этом году была выбрана группа Kalush Orchestra.