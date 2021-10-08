Укр

Стало известно, где пройдет Евровидение в следующем году

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Победители "Евровидения-2021" - рок-группа Måneskin Новость обновлена 08 октября 2021, 13:17
Победители "Евровидения-2021" - рок-группа Måneskin

"Евровидение-2022" пройдет в итальянском Турине

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. Официальное заявление о месте проведения "Евровидения" в следующем году должны сделать в ближайшее время.

Всего за право принимать музыкальное мероприятие боролись 17 итальянских городов: Аниреале, Алессандрия, Бертиноро, Болонья, Флоренция, Генуя, Езоко, Матера, Милан, Палаццоло-Акрейде, Пезаро, Римини, Рим, Сан-Ремо, Турин, Триест и Витербо.

Напомним, что в 2021 году победу на конкурсе одержала рок-группа Måneskin. Молодой коллектив выступил на сцене с песней Zitti E Buoni. Представители Украины на конкурсе в этом году, группа Go_A, смогли оказаться в пятерке лучших исполнителей музыкального конкурса.

Интересно, что солистке группы GO_A Екатерине Павленко начали приписывать роман с солистом Måneskin — Давидом Дамиано, хотя музыканты просто очень сдружились во время конкурса. Сам же Дамиано уже 4 года как встречается с моделью Джорджией Солери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что итальянская группа Måneskin расстроила украинских поклонников, допустив ошибку в названии Киева.

Теги:
#Италия #Евровидение #Турин #Конкурсы #Måneskin #Евровидение 2022
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