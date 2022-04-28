Букмекери оновили прогноз щодо "Євробачення-2022": на якому місці зараз Україна

Представник України випереджає інших з великим відривом

Імовірним переможцем пісенного конкурсу "Євробачення" у 2022 році все ще залишається Україна.

Це стало відомо з оновленого прогнозу букмекерів на сайті eurovisionworld.com.

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Представники України, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania продовжують займати перший рядок у рейтингу. Музичному колективу пророкують перемогу з ймовірністю 42%.

Kalush Orchestra — Stefania: про що пісня

Соліст гурту Олег Псюк присвятив пісню Stefania ("Стефанія") своїй мамі. Він розповідає про свої приємні спогади про неї, про старіння матері, важкі з нею стосунки та усвідомлення того, як багато вона зробила для свого сина.

За словами Псюка, Stefania стала піснею не тільки для його матері, якій він її й присвятив, а для всіх мам, які переживають за своїх дітей і оберігають їх від лиха війни. "Взагалі-то наша пісня стала, як кажуть, другим гімном війни зараз. І я думаю, що не хотілося, звичайно, щоб це було за таких умов. Але є те, що є", — говорив Псюк.

"Євробачення-2022": де і коли відбудеться

10 травня у першому півфіналі Євробачення Kalush Orchestra в італійському місті Турин виступить із піснею Stefania. Порядковий номер України – 6. Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму, переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 року Аліна Паш прийняла рішення відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі. Після цього представником України на Євробаченні цього року було обрано гурт Kalush Orchestra.