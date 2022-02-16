Аліна Паш не представлятиме Україну на Євробаченні 2022

Співачка вирішила закінчити віртуальну війну та хейт у її бік.

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2022, співачка Аліна Паш після скандалу з підробленою довідкою про законне відвідування окупованого Криму вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на міжнародному пісенному конкурсі.

Про це артистка заявила на своїй сторінці в Інстаграм, одразу після того, як надала документи з ДПСУ про поїздку до Криму, та розповіла, хто винен у фальсифікації попередньої довідки.

Дівчина зазначила, що вона як громадянка України дотримується законів своєї країни і намагається нести її традиції та цінності у світ, а то у що вилилася вся ця історія – це зовсім не те що вона закладала у свою пісню. Аліна не має у своїй команді армії піарників, менеджерів та юристів, які б допомогли їй протистояти тому, що відбувається, тому вона й прийняла таке рішення.

"Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла до моєї країни у 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України у конкурсі Євробачення. жаль. Мені дуже шкода» — написала артистка, подякувавши всім, хто її підтримував.

Хто тепер поїде представляти Україну на пісенний конкурс, і чи взагалі поїде, вирішуватиме Громадський мовник, ймовірно, у п’ятницю, 18 лютого.

Нагадаємо, що у 2019 році Аліну Паш внесли до бази "Миротворець" за незаконне відвідування захопленого російськими окупантами Криму. Усі звинувачення щодо цього Паш спростовувала і продовжує спростовувати. Українці у соцмережах підняли "бунт", що конкурс "продажний" та переможцем мав стати саме Kalush.

Тим часом лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк висловив сумніви у прозорості організованого голосування, заявивши, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.