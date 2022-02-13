"Вкрали перемогу Kalush": українці засудили перемогу Аліни Паш на Нацвідборі на "Євробачення-2022"

Фінал пісенного конкурсу обернувся скандалом як для самої Аліни Паш, так і для організаторів Нацвідбору

Цієї суботи, 12 лютого, відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2022". За підсумками голосування представляти Україну на міжнародному конкурсі в італійському Турині буде співачка Аліна Паш.

Виконавиця отримала 15 балів – 8 від суддів та 7 від глядачів. На другому місці Kalush Orchestra з 14 балами, а на третьому – Wellboy із 13 балами.

Група KALUSH, яка увійшла до трійки лідерів, звинуватила організаторів Нацвідбору у фальшуванні результатів – нібито бали були неправильно підраховані. Зазначимо, що ведучий Тимур Мірошниченко переплутав бали, при цьому турнірна таблиця зникла з екрану на сцені, і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри. Коли KALUSH попросив показати їм листок із підсумковими балами, їм відмовили.

Скандал набрав обертів і щодо переможця Нацвідбору. Українці висловилися у соцмережах, що конкурс "продажний", а також відзначили погану організацію самого конкурсу. Також згадали про поїздку Аліни Паш в окупований Крим та її ім’я у базі "Миротворець".

Нагадаємо, що за право представити Україну боролися вісім виконавців: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy, Alina Pash. Ведучими фіналу Нацвідбору стали Маша Єфросиніна, яка змінила українського телеведучого Сергія Притулу, який у 2022-му вперше відмовився від участі у проєкті, та Тимур Мірошниченко, а членами журі — українські співачки Джамала та Тіна Кароль, а також сценарист та режисер Ярослав Лодигін.

Варто зазначити, що Національний відбір на Євробачення 2022 року від України ще раніше відзначився кількома серйозними скандалами. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбірок із плагіатом пісень.

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A увійшла до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турин в Італії. Гранд-фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.