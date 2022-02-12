Аліна Паш поїде на Євробачення: з якою піснею виступить українка

Фавориткою суддів та глядачів стала самобутня Alina Pash.

У суботу, 12 лютого, пройшов фінал Національного відбору на Євробачення 2022 року, в результаті якого було визначено артиста, голосом якого зазвучить Україна на міжнародному пісенному конкурсі. В італійське місто Турин представляти Україну поїде — Аліна Паш із піснею Тіні забутих предків/Shadows of Forgotten Ancestors.

"Телеграф" розповідає про що ця пісня та представляє повний текст треку та його переклад.

У пісні Shadows of Forgotten Ancestors артистка згадує слов’янських богів – Перуна, Дажбога, віче та отаманів. Особливістю конкурсного треку Аліни Паш є наявність кількох музичних стилів: лірики, репу та українських національних мотивів. Зазначимо, що спеціально для "Євробачення" артистка частково переклала свою конкурсну пісню англійською мовою.

Оригінальний текст пісні Shadows of Forgotten Ancestors

Трембіти плачуть за мій вільний народ Котре століття жиє поміж негод Племен молитви чули і Перун і Дажбог Віче формувало код етнічних спільнот Аби було добре всім вельможим і панам Боронив із Козаками землю отаман Моя Батьківщина як дівчина молода Буде проростати як пшениця золота * Гей, вийди доле із води Визволь моє серденько з біди Come out from the water destiny All my sisters (sisters) All my brothers (brothers) Give the drop that all we need * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever Imma girl from a small town My folks, are best described in the writings of Dumas - One for all, and all for one Nowadays, Dante would've written The Divine Tragedy But We need Picasso's dove, it's The Divine Strategy In my childhood, girls played with toy dolls, But I wrote these words, here Coz my favorite toy was a book of Shakespeare Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me Remember your ancestors, but write Your own history * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever * Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Shadows of forgotten ancestors a-a-a-a-a In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Переклад пісні

Перший куплет: Трембіти плачуть за мій вільний народ Котре століття жиє поміж негод Племен молитви чули і Перун і Дажбог Віче формувало код етнічних спільнот Аби було добре всім вельможим і панам Боронив із Козаками землю отаман Моя Батьківщина як дівчина молода Буде проростати як пшениця золота Перехід: Гей, вийди доле із води Визволь моє серденько з біди Вийди доле із води Усім моїм сестрам, всім моїм братам Дай краплю, яка нам усім потрібна Приспів: Тіні забутих предків, моїх та твоїх У літописах, у серцях, в очах, у крові віків на вік Тіні забутих предків, о-о-о-о-о У літописах, у серцях, в очах, у нашій крові назавжди Другий куплет: Я дівчина з маленького містечка Мої предки добре описані у творах Дюма Один за всіх та всі за одного! Зараз Данте написав би Божественну трагедію Але нам потрібний голуб Пікассо, це божественна стратегія У моєму дитинстві дівчатка грали з іграшковими ляльками Але я написала ці слова тут, бо моєю улюбленою іграшкою Була книга Шекспіра Як брати Грімм, я залишу по собі частинку себе Пам’ятай же своїх предків Але напиши і свою власну історію Тіні забутих предків моїх і твоїх В літописах, серцях, очах, крові віків на вік Приспів: Тіні забутих предків, моїх та твоїх У літописах, у серцях, в очах, у крові віків на вік Тіні забутих предків, о-о-о-о-о У літописах, у серцях, в очах, у нашій крові назавжди

Зазначимо, що Аліна Паш — найчастіша учасниця скандалів Нацвідбору 2022 року, проте букмекери прогнозували перемогу саме їй.

Виступ Аліни Паш на Національному відборі 2022:

Де і коли відбудеться конкурс Євробачення-2022

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A увійшов до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турін в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.