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Народні мотиви та реп: з якими піснями виступлять учасники Нацвідбору на Євробачення (відео)

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Анна Барабан Анна Барабан
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Поки що не всі артисти оприлюднили свої композиції
Поки що не всі артисти оприлюднили свої композиції

За право представляти Україну на пісенному конкурсі боротимуться 8 учасників.

Весна — це не лише пробудження природи від холоду та поява тепла, а й традиційний час для того, щоб дізнатися найспівочішу країну в Європі. 14 травня 2022 року в Туріні (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2022".

Багато країн вже визначилися зі своїми представниками на міжнародній арені, а ім’я учасника від України буде відоме вже в суботу, 12 лютого, після проведення фіналу Національного відбору на Євробачення 2022. "Телеграф" пропонує ознайомитись з фіналістами Нацвідбору та їхніми піснями, одна з яких представить Україну на конкурсі.

Варто зазначити, що цього року "Суспільне" відмовилося від проведення двох півфіналів Нацвідбору, а самостійно обрало вісімку найкращих артистів, які й поборються за можливість представити Україну на міжнародній арені. Ними стали: Alina Pash, гурти "Cloudless", KALUSH Orchestra та "Our Atlantiс", Barleben, який замінив LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY.

Пісні учасників українського Нацвідбору на Євробачення 2022

  • Kalush Orchestra — Stefania

Пісня-колискова у стилі реп, у якій яскраво виражені елементи українського фольклору та автентичні мотиви.

  • Alina Pash – Тіні забутих предків/Shadows of Forgotten Ancestors

Варто зазначити, що текст пісні написаний частково українською, а частково англійською.

  • Cloudless – All Be Alright

Хлопці вдруге намагаються підкорити сцену Нацвідбору. Своєю новою піснею "Все буде добре", гурт каже, що кожен сам вирішує свою долю і всі зміни починаються з себе.

  • Barleben – Hear My Words

У свою пісню Barleben вклав якесь послання, яке говорить, що навіть у часи страху, ненависті та агресії треба пам’ятати про кохання.

  • Michael Soul – Demons

У 2019 році хлопець був фіналістом відбору на Євробачення в Білорусі, однак свою кар’єру він будує в Україні. Мишко володар неймовірного ангельського голосу. Свою пісню він присвятив боротьбі із внутрішніми демонами.

  • Our Atlantic – Моє кохання

Незвичайний гурт з Умані "намішав" у пісні поп, диско, соул та фанк 70-х. Своєю піснею колектив хоче привернути увагу до теми аб’юзу.

  • ROXOLANA – GIRLZZZZ

Артистка називає свою пісню якимось діалогом із самим собою, у коді якого кожна дівчина зможе знайти в собі ту себе, яка нічого не боїться та вільна від тиску соціуму.

  • WELLBOY – Nozzy Bossy

Нашуміле відкриття 2021 року автор хіта "Гуси" WELLBOY ще не представив свій конкурсний трек. Проте відомо, що його конкурсна пісня називатиметься Nozzy Bossy, а її прем’єра відбудеться 11 лютого.

Варто зазначити, що розпочався Національний відбір на Євробачення 2022 року від України відразу зі скандалів. Після оголошення лонг-листа учасників, артистка, яка до нього не потрапила, звинуватила організаторів конкурсу у продажності, заявивши, що на відбір беруть лише тих, хто має гроші чи іменитий продюсер. Також не обійшлося і без розбирання із плагіатом пісень.

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#Конкурс #Євробачення #Пісні
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