Народные мотивы и рэп: с какими песнями выступят участники Нацотбора на Евровидение (видео)

За право представлять Украину на песенном конкурсе будут сражаться 8 участников.

Весна — это не только пробуждение природы от холода и появление тепла, но и традиционное время для того, чтобы узнать самую поющую страну в Европе. 14 мая 2022 года в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Многие страны уже определились со своими представителями на международной арене, а имя участника от Украины будет известно уже в субботу, 12 февраля, после проведения финала Национального отбора на Евровидение 2022. "Телеграф" предлагает познакомиться с финалистами Нацотбора и их песнями, одна из которых представит Украину на конкурсе.

Стоит отметить, что в этом году "Суспильне" отказалось от проведения двух полуфиналов Нацотбора, а самостоятельно выбрало восьмерку лучших артистов, которые и поборются за возможность представить Украину на международной арене. Ими стали: Alina Pash, группы "Cloudless", KALUSH Orchestra и "Our Atlantiс", Barleben, который заменил LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY.

Песни участников украинского Нацотбора на Евровидение 2022

Kalush Orchestra — Stefania

Песня-колыбельная в стиле рэп, в которой ярко выражены элементы украинского фольклора и аутентичные мотивы.

Alina Pash – Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors

Стоит отметить, что текст песни написан частично на украинском, а частично на английском языках.

Cloudless – All Be Alright

Парни второй раз пытаются покорить сцену Нацотбора. Своей новой песней "Все будет хорошо", группа говорит, что каждый сам решает свою судьбу и все изменения начинаются с себя.

Barleben – Hear My Words

В свою песню Barleben вложил некое послание, которое говорит, что даже во времена страха, ненависти и агрессии нужно помнить о любви.

Michael Soul – Demons

В 2019 году парень был финалистом отбора на Евровидение в Беларуси, однако карьеру свою он строит в Украине. Миша обладатель невероятного ангельского голоса. Свою песню он посвятил борьбе с внутренними демонами.

Our Atlantic – Моя любов

Необычная группа с Умани "намешала" в песне поп, диско, соул и фанк 70-х. Своей песней коллектив хочет привлечь внимание к теме абьюза.

ROXOLANA – GIRLZZZZ

Артистка называет свою песню неким диалогом с самим собой, в коде которого каждая девушка сможет найти в себе ту себя, которая ничего не боится и свободна от давления социума.

WELLBOY – Nozzy Bossy

Нашумевшее открытие 2021-го года, автор хита "Гуси" WELLBOY еще не представил свой конкурсный трек. Однако известно, что его конкурсная песня будет называться Nozzy Bossy, а ее премьера состоится 11 февраля.

Стоит отметить, что начался Национальный отбор на Евровидение 2022 от Украины сразу со скандалов. После объявления лонг-листа участников, артистка, которая в него не попала, обвинила организаторов конкурса в продажности, заявив, что на отбор берут лишь тех, у кого есть деньги или именитый продюсер. Также не обошлось и без разборок с плагиатом песен.