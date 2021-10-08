Стало відомо, де пройде Євробачення в наступному році

"Євробачення-2022" пройде в італійському Турині

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" пройде в Турині, Італія. Також нещодавно були оприлюднені дані про дати проведення півфіналів і фіналу конкурсу.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA. Офіційну заяву про місце проведення "Євробачення" в наступному році повинні зробити найближчим часом.

Всього за право приймати музичний захід боролися 17 італійських міст: Аніреале, Алессандрія, Бертиноро, Болонья, Флоренція, Генуя, Езоко, Матера, Мілан, Палаццоло-Акрейде, Пезаро, Ріміні, Рим, Сан-Ремо, Турин, Трієст і Вітербо.

Дати проведення Євробачення-2022

Перший півфінал — 10 травня

Другий півфінал — 12 травня

Грандіозний фінал — 14 травня

Нагадаємо, що в 2021 року перемогу на конкурсі здобула рок-група Måneskin. Молодий колектив виступив на сцені з піснею Zitti E Buoni. Представники України на конкурсі в цьому році, група Go_A, змогли опинитися в п’ятірці кращих виконавців музичного конкурсу.

Цікаво, що солістці групи GO_A Катерині Павленко почали приписувати роман з солістом Måneskin — Давидом Даміано, хоча музиканти просто дуже здружилися під час конкурсу. Сам же Даміано вже 4 роки як зустрічається з моделлю Джорджією Солері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що італійська група Måneskin засмутила українських шанувальників, припустившись помилки в назві Києва.