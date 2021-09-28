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"Kyiv not Kiev": переможці Євробачення Måneskin зібралися з концертом в Україні, але неправильно назвали столицю

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Група Måneskin Новина оновлена 28 вересня 2021, 13:46
Група Måneskin

Переможці "Євробачення 2021" дадуть концерт в Києві навесні 2022 року.

Після перемоги в гранд-фіналі 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2021" італійська група Måneskin стала однією з найбільш обговорюваних в усьому світі. Кількість фанатів колективу миттєво зросла і "вивело" італійців на міжнародний рівень.

Українцям італійська група теж дуже сподобалася. Більш того, солістці групи GO_A Катерині Павленко почали приписувати романтичні відносини з Давидом Даміано, хоча музиканти просто дуже здружилися під час конкурсу.

І ось бажання багатьох українських фанатів збулося: Måneskin їдуть в Україну. Італійці дадуть концерт 7 березня 2022 року в StereoPlaza в Києві. Концерт відбудеться в рамках їх великого туру по Європі.

На сайті concert.ua вже опублікований анонс концерту, якому повідомляється, що продаж квитків стартує 30 вересня 2021 року. Ціна поки невідома.

Відзначимо, що попри те, що італійців дуже чекають в Україні, Måneskin допустили "неприпустиму" помилку. В афіші з розкладом концертів допущена помилка в назві Києва англійською мовою: написано Kiev, а не в Kyiv.

Нагадаємо, що Kiev — це радянська манера написання назви столиці України. У 1995 році український уряд затвердив транслітерацію "Kyiv", яку на міжнародному рівні ООН затвердила у 2012 році.

У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України разом з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine початок онлайн-кампанію #CorrectUA, метою якої стало популяризація написання латинськими літерами назв міст, в тому числі столиці України — #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa.

Раніше, "Телеграф" писав, що вокалістка GO_A Катерина Павленко заінтригувала фанатів виходом спільну пісню і з вокалістом Måneskin Даміано Давидом.

Теги:
#Концерт #Євробачення #Kyiv Not Kiev #Євробачення 2021 #Даміано Давид #Давид Даміано #Måneskin
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