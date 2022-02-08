Плагіат, дискваліфікація та звинувачення у корупції: якими скандалами відзначився Нацвідбір на Євробачення 2022

Представника України на Євробачення ще не обрано, а скандали навколо Нацвідбору вже почалися.

У суботу, 12 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, під час якого стане відоме ім’я представника України на міжнародному пісенному конкурсі.

Зазначимо, що цього року не проводилися півфінали Нацвідбору, а представники "Суспільного" самостійно обрали вісімку артистів, які й поборються за можливість представити Україну на міжнародній арені. До кращих пройшли відомі молоді виконавці: Alina Pash, гурти "Cloudless", KALUSH Orchestra та "Our Atlantiс", Barleben, який замінив LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY.

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Варто зазначити, що після ситуації зі співачкою MARUV, яка мала представляти Україну в 2019-му році, до вибору учасників почали ставитися більш відповідально, проте це не вберегло від нових скандалів.

Скандал із плагіатом пісні Аліни Паш

Фіналістка Нацвідбору, співачка Аліна Паш звинуватила реп-гурт Kalush у плагіаті її музики. Артистка помітила схожість інструменталу (контрабас) зі свого треку "BOSORKANYA" з новим відео у профілі гурту KALUSH.

Дівчина обурилася, що артисти, котрі хочуть представляти свою країну на міжнародному конкурсі, опускаються до "крадіжки" музики.

Скандал із відвідуванням Аліною Паш Криму

Другий скандал і знову Аліна Паш. Дівчину звинуватили у невідповідності вимогам Національного відбору на Євробачення-2022 через те, що вона виступала в окупованому Росією Криму у 2015 році. Однак у "Супільному" порушення у цьому не побачили.

Також у 2017 році артистка літала до Росії як приватна особа. Тоді Аліна "наробила галасу" зробленим фото на Червоній площі.

Дискваліфікація LAUD

Один із найяскравіших учасників Нацвідбору співак LAUD представив як конкурсну пісню трек "Head Under Water", який був випущений у 2018 році, що прямо порушує правила конкурсу.

Скандал зі звинуваченням у корупції

Співачка ERIA звинуватила організаторів Національного відбору у корупції. Артистка заявила, що якщо музикант не має іменитого продюсера і великих грошей, щоб дати хабар, то їм немає місця у відборі.

На цю заяву представник "Суспільного" відповів, що звинувачення співачки безпідставні, і навіть "деякі артисти таким чином намагаються привернути до себе увагу".

Нагадаємо, що переможцем Євробачення у 2021 році став італійський рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Українська група Go_A увійшла до п’ятірки найкращих на конкурсі. Господарем Євробачення-2022 стане місто Турін в Італії. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня відповідно.