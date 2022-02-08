Плагиат, дисквалификация и обвинение в коррупции: какими скандалами отличился Нацотбор на Евровидение 2022

Представитель Украины на Евровидение еще не выбран, а скандалы вокруг Нацотбора уже начались.

В субботу, 12 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022, в ходе которого станет известно имя представителя Украины на международном песенном конкурсе.

Отметим, что в этом году не проводились полуфиналы Нацотбора, а представители "Суспильного" самостоятельно выбрали восьмерку артистов, которые и поборются за возможность представить Украину на международной арене. В число лучших прошли известные молодые исполнители: Alina Pash, группы "Cloudless", KALUSH Orchestra и "Our Atlantiс", Barleben, который заменил LAUDа, Michael Soul, ROXOLANA и WELLBOY.

Стоит отметить, что после ситуации с певицей MARUV, которая должна была представлять Украину в 2019-м году, к выбору участников начали относиться более ответственно, однако и это не уберегло от новых скандалов.

Скандал с плагиатом песни Алины Паш

Финалистка Нацотбора, певица Алина Паш обвинила рэп-группу Kalush в плагиате ее музыки. Артистка заметила сходство инструментала (контрабас) со своего трека "BOSORKANYA" с новым видео в профиле группы KALUSH.

Девушка возмутилась, что артисты, которые хотят представлять свою страну на международном конкурсе, опускаются до "воровства" музыки.

Скандал с посещением Алиной Паш Крыма

Второй скандал и снова Алина Паш. Девушку обвинили в несоответствии требованиям Национального отбора на Евровидение-2022 из-за того, что она выступала в оккупированном Россией Крыму в 2015 году. Однако в "Суспильном" нарушения в этом не увидели.

Также в 2017 году артистка летала в Россию как частное лицо. Тогда Алина "наделала шума" сделанным фото на Красной площади.

Дисквалификация LAUD

Один из самых ярких участников Нацотбора, певец LAUD представил как конкурсную песню трек "Head Under Water", который был выпущен в 2018 году, что прямо нарушает правила конкурса.

Скандал с обвинением в коррупции

Певица ERIA обвинила организаторов Национального отбора в коррупции. Артистка заявила, что если у музыканта нет именитого продюсера и больших денег, чтобы дать взятку, то им нет места в отборе.

На это заявление представитель "Суспильного" ответил, что обвинения певицы беспочвенны, и более того "некоторые артисты таким образом пытаются привлечь к себе внимание".

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.