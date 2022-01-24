Знакомые всем лица: объявлены 8 финалистов Нацотбора на Евровидение-2022

"Суспильне" определилось с восьмеркой лучших исполнителей

Как и сообщалось ранее, в понедельник, 24 января, был обнародован шорт-лист финалистов национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидении", который в 2022 году состоится в Турине, Италия.

Согласно решению жюри, в восьмерку лучших прошли известные молодые исполнители:

Первая часть финала:

CLOUDLESS — "All be alright" Michael Soul — "Demons" Laud — "Head Under Water" Our Atlantic — "Моя Любов"

Вторая часть финала:

Alina Pash — "Тіні забутих предків" Kalush Orchestra — "Stefania" ROXOLANA — "GIRLZZZZ" Wellboy — "Nozzy Bossy"

Ведущей на Нацотборе станет Маша Ефросинина. Прямая трансляция Нацотбора на "Евровидение-2022" состоится в субботу, 12 февраля.

Некоторые участники публично еще не представили своих конкурсных композиций, но все же в сети уже есть синглы группы CLOUDLESS (музыканты известны саундтреками к телесериалу "Школа" и участием в национальном отборе на "Евровидение-2020"), певцов Laud, Michael Soul (Михаил Сосунов — полуфиналист 8 сезона украинского шоу "Голос страны", участник "Лиги смеха" в команде "Чайка") и певицы ROXOLANA.

Песни претендентов на финал Нацотбора на Евровидение-2022

Напомним, что победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.