Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: дата финала и имена возможных участников

Прямая трансляция финала Нацотбора состоится 12 февраля

После фееричного выступления молодой украинки на международном конкурсе песни "Детское Евровидение-2022" Елены Усенко, которая заняла шестое место, Общественный вещатель назвал дату финала национального отбора на взрослое "Евровидение-2022".

Как сообщается на официальном сайте corp.suspilne.media, прямая трансляция Нацотбора состоится 12 февраля.

Отметим, что прием заявок на участие в Нацотборе завершился в понедельник, 10 января. Всего Общественный вещатель получил 284 заявки. На следующей неделе станет известен лонг-лист участников, а к 24 января будет обнародован список финалистов.

Кто хочет представлять Украину на "Евровидении" в 2022 году: имена претендентов

Среди желающих, которые хотят представить Украину на престижном конкурсе песни, не так уже много широко известных певцов. Самые популярные среди них – Wellboy, Alina Pash и LAUD, пишет vesti.ua.

Также принять участие в Нацотборе могут Uliana Royce, белорусский певец и комик Michael Soul (Михаил Сосунов) и украинская певица ROXOLANA.

Напомним, победителем Евровидения в 2021 году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Украинская группа Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе. Хозяином Евровидения-2022 станет город Турин в Италии. Большой финал состоится в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая соответственно.