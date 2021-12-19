"Детское Евровидение-2021": кто победил и как выступила Украина (фото, видео)

Зажгла на сцене 14-летняя певица из Белой церкви

В это воскресенье, 19 декабря, состоялся финал популярного песенного конкурса "Детское Евровидение", которое в 2021 году проводилось в Париже. Напомним, что в прошлом году победу в конкурсе одержала юная француженка — певица Valentia.

Как выступила украинка Елена Усенко — "Детское Евровидение-2021"

Украинка Елена Усенко, которая победила в национальном отборе в октябре, выступила под номером 12. Всего за победу в этом году соревновались участники из 19 стран. 14-летняя исполнительница представляла композицию на родном языке — "Важіль". Девушка буквально зарядила всех невероятной энергией и подарила массу эмоций.

Кто стал победителем "Детского Евровидения-2021": имя и фото

Проводить песенный конкурс среди детей в следующем году представилась возможность Армении. Представительница страны Maléna выступила с конкурсной песней Qami Qami. Девушка набрала больше всего голосов среди всех участников.

Какое место заняла украинка Елена Усенко с песней "Важіль"

В 2021 году Украина заняла 6 место.

Елена Усенко достойно выступила на "Детском Евровидении-2021" и заняла 6 место

Общая таблица результатов

Ранее "Телеграф" писал, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в следующем году в Турине, Италия с 10 по 14 мая. Напомним, что в 2021 году победу на конкурсе одержали представители Италии — рок-группа Måneskin. Музыканты выступили на сцене с песней Zitti E Buoni. Представители Украины на конкурсе в этом году, группа Go_A, оказались в пятерке лучших.

Добавим, что ближайшей весной Måneskin планируют выступить с концертом в Киеве, но украинские фанаты итальянцев были опечалены одной досадной ошибкой.