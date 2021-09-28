"Kyiv not Kiev": победители Евровидения Måneskin собрались с концертом в Украину, но неправильно назвали столицу

Победители "Евровидения 2021" дадут концерт в Киеве весной 2022 года.

После победы в гранд-финале 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021" итальянская группа Måneskin стала одной из самых обсуждаемых во всем мире. Количество фанатов коллектива мгновенно возросло и "вывело" итальянцев на международный уровень.

Украинцам итальянская группа тоже очень понравилась. Более того, солистке группы GO_A Екатерине Павленко начали приписывать романтические отношения с Давидом Дамиано, хотя музыканты просто очень сдружились во время конкурса.

И вот желание многих украинских фанатов сбылось: Måneskin едут в Украину. Итальянцы дадут концерт 7 марта 2022 года в StereoPlaza в Киеве. Концерт состоится в рамках их большого тура по Европе.

На сайте concert.ua уже опубликован анонс концерта, котором сообщается, что продажа билетов стартует 30 сентября 2021 года. Цена пока неизвестна.

Отметим, что несмотря на то, что итальянцев очень ждут в Украине, Måneskin допустили "непросительную" ошибку. В афише с расписанием концертов допущена ошибка в названии Киева на английском языке: написано Kiev, а не в Kyiv.

Напомним, что Kiev — это советская манера написания названия столицы Украины. В 1995 году украинское правительство утвердило транслитерация "Kyiv", которую на международном уровне ООН утвердила в 2012 году.

В октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало популяризация написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины — #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa.

Ранее, "Телеграф" писал, что вокалистка GO_A Екатерина Павленко заинтриговала фанатов выходом совместной песни с вокалистом Måneskin Дамиано Давидом.