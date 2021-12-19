"Дитяче Євробачення-2021": хто переміг та як виступила Україна (фото, відео)

Запалила на сцені 14-річна співачка із Білої церкви

Цієї неділі, 19 грудня, відбувся фінал популярного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення", яке у 2021 році проводилося в Парижі. Нагадаємо, що минулого року перемогу у конкурсі здобула юна француженка — співачка Valentia.

Як виступила українка Олена Усенко — "Дитяче Євробачення-2021"

Українка Олена Усенко, яка перемогла у національному відборі у жовтні, виступила під номером 12. Усього за перемогу цього року змагалися учасники з 19 країн. 14-річна виконавиця представляла композицію рідною мовою — "Важіль". Дівчина буквально зарядила всіх неймовірною енергією та подарувала масу емоцій.

Хто став переможцем "Дитячого Євробачення-2021": ім’я та фото

Проводити пісенний конкурс серед дітей наступного року представилася можливість Вірменії. Представниця країни Maléna виступила із конкурсною піснею Qami Qami. Дівчина набрала найбільше голосів серед усіх учасників.

Яке місце посіла українка Олена Усенко із піснею "Важіль"

У 2021 році Україна посіла 6 місце.

Олена Усенка гідно виступила на "Дитячому Євробаченні-2021" та посіла 6 місце

Загальна таблиця результатів

Раніше "Телеграф" писав, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" пройде наступного року у Турині, Італія з 10 по 14 травня. Нагадаємо, що в 2021 році перемогу на конкурсі здобули представники Італії — рок-група Måneskin. Музиканти виступили на сцені з піснею Zitti E Buoni. Представники України на цьогорічному конкурсі, група Go_A, опинилися в п’ятірці найкращих.

Додамо, що найближчої весни Måneskin планують виступити з концертом у Києві, але українські фанати італійців були засмучені однією прикрою помилкою.