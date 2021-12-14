Дитяче Євробачення 2021: коли і де дивитись фінал пісенного конкурсу

Пісенний конкурс у 2021 році відбудеться у Парижі.

Поки стають відомі перші учасники "дорослого" Євробачення 2022, яке відбудеться у травні в Італії, учасники дитячого міжнародного пісенного конкурсу лише готуються до своїх виступів.

Коли та де відбудеться Дитяче Євробачення 2021

У 2020 році перемогу в конкурсі здобула представниця Франції — юна співачка Valentia, що означає, що Дитяче Євробачення 2021 року пройде в країні переможця. Фінал пісенного конкурсу відбудеться 19 грудня у Парижі. Учасники представлятимуть свої країни на сцені залу La Seine Musicale.

Переглянути трансляцію Дитячого пісенного конкурсу можна буде наживо на телеканалі UA: КУЛЬТУРА.

Хто представляє Україну на Дитячому Євробаченні 2021

Перемогу у національному відборі та представницею України на Дитячому Євробаченні 2021 року стала 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Юна артистка поїде до Парижа, де представить нашу країну із піснею "Важіль". Зазначимо, що Олена могла представляти Україну ще у 2020 році, але посіла друге місце, поступившись перемогою Олександру Балабанову.

Олена Усенко виступить на міжнародному конкурсі під номером 12, що визначило жеребкування, яке відбулося на церемонії відкриття Дитячого Євробачення 13 грудня.

Зазначимо, що за місяць до фіналу пісенного конкурсу Олена Усенко презентувала кліп на свою конкурсну пісню.

Порядок виступу країн на Дитячому Євробаченні 2021

Загалом у конкурсі у 2021 році бере участь 19 країн. Порядок їх виступів такий:

Пауліне з Німеччини Ніколоз Каджая з Грузії Сара Джеймс із Польщі Айк та Кая з Мальти Елізабетта Лізза з Італії Деніслава та Мартін із Болгарії Таня Меженцева із Росії Маю Леві Лавлор із Ірландії Малена з Вірменії Алінур Хамзін та Бекнур Жанібекули з Казахстану Анна Гебреа з Албанії Олена Усенко з України Енцо із Франції Сона Азізова з Азербайджану Аяна з Нідерландів Леві Діас з Іспанії Йована та Дуня із Сербії Група Dajte Muzika із Північної Македонії Сімау Олівейра із Португалії.

Зазначимо, що у 2021 році організатори пісенного конкурсу вирішили провести Дитяче Євробачення в офлайн-форматі, а не онлайн, як це було у 2020-му. У зв’язку з таким рішенням, на учасників конкурсу чекають суворі заходи безпеки: дотримання соціальної дистанції, правила особистої гігієни та масковий режим. Будь-яке порушення правил може призвести до штрафів та навіть дискваліфікації.

Раніше "Телеграф" писав, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" пройде у Турині, Італія з 10 по 14 травня.