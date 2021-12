"Ні, дякую": перші учасники "Євробачення-2022" представили свою пісню та розчарували мережу

Першою конкурсну пісню презентувала Болгарія

Болгарія першою оголосила свого конкурсанта та конкурсну пісню для міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке пройде наступного року в Турині, Італія.

Країну представлятиме рок-група Intelligent Music Project разом із чилійським вокалістом Ронні Ромеро. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Інстаграмі.

Конкурсна композиція музикантів називається Intention. Вона описується як музична подорож за межі штампів із глибоким та змістовним текстом.

У коментарях думки користувачів щодо пісні розділилися. Одні вважають конкурсантів сильними конкурентами, а інші – ні.

Що відомо про музикантів рок-гурту Intelligent Music Project

До складу входять Біссер Іванов, Славін Славчев (переможець болгарського "X-Factor"), Іво Стефанов, Димитер Сіраков та Стоян Янкулов, який вже представляв Болгарію на "Євробаченні" у 2007 (п’яте місце) та у 2013 (півфінал) роках. Вперше музикант виступав у дуеті зі співачкою Єлицею Тодоровою.

Болгарія на Євробаченні

Болгарія приєдналася до конкурсу пісні "Євробачення" у 2005 році та ще жодного разу не виграла його. Країна досягла своїх найкращих результатів у 2017 році з Крістіаном Костовим, посівши 2-е місце у Гранд-фіналі.

2021 року співачка Victoria представляла Болгарію на конкурсі пісні "Євробачення" зі своєю піснею Growing Up Is Getting Old.

Нагадаємо, що "Євробачення-2022" пройде у три етапи: перший та другий півфінали відбудуться 10 та 12 травня відповідно. 14 травня відбудеться фінал, на якому буде оголошено переможця пісенного конкурсу.

У 2021 році перемогу на конкурсі здобула рок-група Måneskin. Молодий колектив виступив на сцені з піснею Zitti E Buoni. Представники України на конкурсі цього року, гурт Go_A, змогли опинитися у п’ятірці найкращих виконавців.

