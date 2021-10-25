Названо переможця нацвідбору на дитяче Євробачення: не обійшлося без скандалу

Одну з учасниць відбору на Дитяче Євробачення було анульовано.

У суботу, 24 жовтня, відбувся фінал національного відбору на найпрестижніший музичний конкурс — Дитяче Євробачення, яке в 2021 році пройде у Франції 19 грудня. За перемогу в нацвідборі боролися 12 учасників, і лише у одного з них вийшло обійти всіх.

Переможницею національного відбору і представницею України на Дитячому Євробаченні 2021 стала 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви.

Для Олени це друга спроба підкорити сцену Євробачення: в 2020 році дівчинка пройшла в фінал, але поступилася Олександру Балабанову.

Для участі в нацвідборі Усенко вибрала авторську пісню "Важіль". Учасниці вдалося завоювати прихильність як суддів, якими в 2021 стали співачка Alyosha, продюсер Ігор Кондратюк, співачка Люба Морозова, головний редактор Karabas Live Ігор Панасів і представник України на "Дитячому Євробаченні 2020" Олександр Балабанов, так і глядачів. Олена в сумі набрала 63 бали — 52 від членів журі та 11 від глядачів.

Однак без скандалів національний відбір, навіть дитячий, не обходиться. Одна з фіналісток — Анжеліна Макфарлейн була дискваліфікована через те, що їй не вдалося отримати згоду автора її пісні передати права Громадському замовнику.

У коментарі для MUZVAR представники Анжеліни розповіли, що автор пісні з Херсона запропонував викупити пісню за 10 000 доларів.

Був варіант, що Анжеліна виконає пісню Марини Круть "Save this world", проте дівчинці було відмовлено в цьому, адже ця пісня надається тим учасникам, які на першому етапі відбору не мають власної оригінальної пісні.

Ім’я автора "10000-доларової" пісні не відомо, проте портал MUZVAR пообіцяв обов’язково опублікувати його, але пізніше.

Раніше, "Телеграф" писав, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" пройде в Турині, Італія з 10 по 14 травня.