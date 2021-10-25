Назван победитель нацотбора на детское Евровидение: не обошлось без скандала

Одна из участниц отбора на Детское Евровидение была дисквалифицирована

В субботу, 24 октября, состоялся финал национального отбора на престижный музыкальный конкурс — Детское Евровидение, которое в 2021 году пройдет во Франции 19 декабря. За победу в нацотборе боролись 12 участников, и лишь у одного из них получилось обойти всех.

Победительницей национального отбора и представительницей Украины на Детском Евровидении 2021 стала 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви.

Для Лены это вторая попытка покорить сцену Евровидения: в 2020 году девочка прошла в финал, но уступила Александру Балабанову.

Для участия в нацотборе Усенко выбрала авторскую песню "Важіль". Участнице удалось завоевать расположение как судей, которыми в 2021 стали певица Alyosha, продюсер Игорь Кондратюк, певица Люба Морозова; главный редактор Karabas Live Игорь Панасов и представитель Украины на "Детском Евровидении 2020" Александр Балабанов, так и зрителей. Елена в сумме набрала 63 балла — 52 от членов жюри и 11 от зрителей.

Однако без скандалов национальный отбор, даже детский, не обходится. Одна из финалисток — Анжелина Макфарлейн была дисквалифицирована из-за того, что ей не удалось получить согласие автора ее песни передать права Общественному заказчику.

В комментарии для MUZVAR представители Анжелины рассказали, что автор песни из Херсона предложил выкупить песню за 10 000 долларов.

Был вариант, что Анжелина исполнит песню Марины Круть "Save this world", однако девочке было отказано в этом, ведь эта песня предоставляется тем участникам, которые на первом этапе отбора не имеют собственной оригинальной песни.

Имя автора "10000-долларовой" песни неизвестно, однако портал MUZVAR пообещал обязательно опубликовать его, но позже.

Ранее, "Телеграф" писал, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия с 10 по 14 мая.