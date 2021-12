"Нет, спасибо": первые участники "Евровидения-2022" представили свою песню и разочаровали сеть

Первой конкурсную песню представила Болгария

Болгария первой объявила своего конкурсанта и конкурсную песню для международного песенного конкурса "Евровидение", которое пройдет в следующем году в Турине, Италия.

Страну будет представлять рок-группа Intelligent Music Project вместе с чилийским вокалистом Ронни Ромеро. Об этом сообщили на официальной странице конкурса в Инстаграме.

Конкурсная композиция музыкантов называется Intention. Она описывается как музыкальное путешествие за пределы штампов с глубоким и содержательным текстом.

В комментариях мнения пользователей насчет песни разделились. Одни посчитали конкурсантов сильными конкурентами, а другие– нет.

Что известно о музыкантах рок-группы Intelligent Music Project

В состав входят Биссер Иванов, Славин Славчев (победитель болгарского "X-Factor"), Иво Стефанов, Димитер Сираков и Стоян Янкулов, который уже представлял Болгарию на "Евровидении" в 2007 (пятое место) и в 2013 (полуфинал) годах. В первый раз музыкант выступал в дуэте с певицей Елицей Тодоровой.

Болгария на Евровидении

Болгария присоединилась к конкурсу песни "Евровидение" в 2005 году и еще ни разу выиграла его. Страна добилась своих лучших результатов в 2017 году с Кристианом Костовым, заняв 2-е место в Гранд-финале.

В 2021 году певица Victoria представляла Болгарию на конкурсе песни "Евровидение" со своей песней Growing Up Is Getting Old.

Напомним, что "Евровидение-2022" пройдет в три этапа: первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая соответственно. 14 мая пройдет финал, на котором будет объявлен победитель песенного конкурса.

В 2021 году победу на конкурсе одержала рок-группа Måneskin. Молодой коллектив выступил на сцене с песней Zitti E Buoni. Представители Украины на конкурсе в этом году, группа Go_A, смогли оказаться в пятерке лучших исполнителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 24 октября прошел финал нацотбора на детское "Евровидения-2021". Кто стал победителем и почему одна из участниц была дисквалифицирована — в нашем материале.