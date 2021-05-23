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Группа Go_A в финале "Евровидения 2021" вошла в пятерку лидеров

Группа Go_A в финале "Евровидения 2021" вошла в пятерку лидеров
Обновлено 01:58 Сегодня Телеграф

22 мая состоялся гранд-финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который прошел в Нидерландах на арене "Ахой" в Роттердаме. Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

 
 
 
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Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Команда из Украины группа Go_A на протяжении репетиций, полуфиналов и финала показала себя очень достойно, что доказывают миллионы просмотров и тысячи положительных отзывов в сети от зрителей/слушателей по всему миру.

Своим трудом группа Go_A смогла занять пятое место с результатом в 364 балла.

Отметим, что по зрительскому голосованию Украина вошла в тройку лидеров.

Напомним, что группа Go_A выступила на конкурсе с украиноязычной песней "Шум". Стоит отметить, что это впервые за 15 лет, когла представитель от Украины исполняет конкурсную композицию на родном языке.

Видео выступления на финале:

Отметим, что "Телеграф" вел текстовую трансляцию финала "Евровидения 2021", в которой отмечал все главные события конкурса и результаты голосований.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 251

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Музыка, Евровидение, Евровидение 2021.
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