Группа Go_A в финале "Евровидения 2021" вошла в пятерку лидеров

22 мая состоялся гранд-финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который прошел в Нидерландах на арене "Ахой" в Роттердаме. Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Song Contest (@eurovision)

Команда из Украины группа Go_A на протяжении репетиций, полуфиналов и финала показала себя очень достойно, что доказывают миллионы просмотров и тысячи положительных отзывов в сети от зрителей/слушателей по всему миру.

Своим трудом группа Go_A смогла занять пятое место с результатом в 364 балла.

Отметим, что по зрительскому голосованию Украина вошла в тройку лидеров.

Напомним, что группа Go_A выступила на конкурсе с украиноязычной песней "Шум". Стоит отметить, что это впервые за 15 лет, когла представитель от Украины исполняет конкурсную композицию на родном языке.

Видео выступления на финале:

Отметим, что "Телеграф" вел текстовую трансляцию финала "Евровидения 2021", в которой отмечал все главные события конкурса и результаты голосований.