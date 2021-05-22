Евровидение-2021: онлайн-трансляция финала песенного конкурса (фото, видео)

22 мая в 22:00 начнется гранд-финал 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021", который проходит в Нидерландах, а именно в Роттердаме на арене "Ахой".

За победу на конкурсе поборются представители 26 стран.

Напомним, что по результатам первого полуфинала, в финал прошли участники из Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. А во втором полуфинале определись еще 10 участников, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

И также в финале зрители увидят еще представителей из Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Нидерландов. По правилам конкурса пять стран - основательниц конкурса проходят в финал без полуфинального отбора, и также проходит в финал - страна, принимающая конкурс.

Напомним, что результаты голосования украинского жюри озвучит певица TAYANNA/Татьяна Решетняк.

"Телеграф" будет вести текстовую трансляцию гранд-финала Евровидения-2021.

Порядок выхода на сцену участников:

До начала первого полуфинала предлагаем посмотреть на таблицу прогнозов букмекеров.

Ранее, "Телеграф" вспоминал, кто становился победителем конкурса за последние 20 лет.