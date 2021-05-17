Евровидение-2021: стало известно, кто будет объявлять результаты голосования украинского жюри

18 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2021", в ходе которого выступят и представители Украины - группа Go_A с песней "Шум". Отметим, что в рейтинге букмекеров Украина занимает 8-е место.

А 22 мая пройдет финал конкурса, на котором будет объявлен победитель 2021 года. Во время финала спикером, который объявит результаты голосования жюри в Украине, будет украинская певица - TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк).

Напомним, что Татьяна дважды пыталась попасть на Евровидение. В 2017 году она проиграла Национальный отбор группе O.Torvald, а в 2018 году победил Melovin.

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Ранее, 16 мая в Нидерландах прошла церемония открытия "Евровидения". Видео церемонии открытия можно посмотреть на YouTube-канале мероприятия.