Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал музыкального конкурса

18 мая 2021 года состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году пройдет в 65-й раз. Место встречи: Роттердам, Нидерланды.

Песенный конкурс стартует в 22:00 по киевскому времени, а посмотреть его трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах — СТБ і UА:Перший.

Открывать первый день Евровидения будет 16 стран, в числе которых и Украина. Напомним, что ранее на сайте Евровидения был опубликован порядок выступлений, согласно которому представители Украины, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15.

Участники первого полуфинала и порядок их выступлений: