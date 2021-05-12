Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины
"Оранжевых" зон почти не осталось: как сегодня выглядит "коронавирусная" карта Украины
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Щенка держали в тесном вольере: как в Харькове собирали деньги и спасли животное из неволи (фото)
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
Подготовка к судьбоносным переговорам: генерал рассказал, что должна делать Украина до встречи Байдена с Путиным
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России
ВСУ уже мыслят по-НАТОвски: Таран объяснил, как Украина будет противостоять России

Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал музыкального конкурса

Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал музыкального конкурса
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

18 мая 2021 года состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году пройдет в 65-й раз. Место встречи: Роттердам, Нидерланды.

Песенный конкурс стартует в 22:00 по киевскому времени, а посмотреть его трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах — СТБ і UА:Перший.

Открывать первый день Евровидения будет 16 стран, в числе которых и Украина. Напомним, что ранее на сайте Евровидения был опубликован порядок выступлений, согласно которому представители Украины, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15. 

Евровидение 2021 - все страны-участники представили свои конкурсные песни - видео

Участники первого полуфинала и порядок их выступлений:

1. Литва

2. Словения

3. Россия

4. Швеция

5. Австралия

6. Северная Македония

7. Ирландия

8. Кипр

9. Норвегия

10. Хорватия

11. Бельгия

12. Израиль

13. Румыния

14. Азербайджан

15. Украина

16. Мальта

Напомним, что во время первого полуфинала украинцы смогут проголосовать за артиста, кроме своего представителя. По правилам Евровидения за свою страну голосовать нельзя.

Ранее, "Телеграф" писал, что после первой репетиции Go_A на "Евровидении 2021", позиция Украины в прогнозах букмекеров поднялась с 19 на 10 место.
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Музыка, Конкурс, Евровидение, Евровидение 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Опозорились на 7-й год войны": жители Луганска требуют трибунал для боевиков "ЛНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Убирают до сих пор: появились видео момента и последствий пьяной аварии с бетономешалкой в Киеве
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
Горе-краболов наловил редких ракообразных на миллионы гривен: ему грозит штраф или срок (фото)
&quot;Какой же Гуф мудак&quot;: сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь