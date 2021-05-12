Евровидение 2021: когда и где смотреть первый полуфинал музыкального конкурса

18 мая 2021 года состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году пройдет в 65-й раз. Место встречи: Роттердам, Нидерланды.
Песенный конкурс стартует в 22:00 по киевскому времени, а посмотреть его трансляцию можно будет сразу на двух телеканалах — СТБ і UА:Перший.
Открывать первый день Евровидения будет 16 стран, в числе которых и Украина. Напомним, что ранее на сайте Евровидения был опубликован порядок выступлений, согласно которому представители Украины, группа Go_A исполнит свою конкурсную песню "Шум" под номером 15.
Участники первого полуфинала и порядок их выступлений:
1. Литва
2. Словения
3. Россия
4. Швеция
5. Австралия
6. Северная Македония
7. Ирландия
8. Кипр
9. Норвегия
10. Хорватия
11. Бельгия
12. Израиль
13. Румыния
14. Азербайджан
15. Украина
16. Мальта
Напомним, что во время первого полуфинала украинцы смогут проголосовать за артиста, кроме своего представителя. По правилам Евровидения за свою страну голосовать нельзя.