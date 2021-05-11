Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Политтехнолог о деталях визита Блинкена, оставшихся за кулисами: "Зеленскому много что дали понять. Вопрос в том – поймет ли"
Политтехнолог о деталях визита Блинкена, оставшихся за кулисами: "Зеленскому много что дали понять. Вопрос в том – поймет ли"
Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Оккупанты в поисках воды доведут Крым до катастрофы: озвучен прогноз
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших

"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В Роттердаме во всю началась подготовка к песенному конкурсу "Евровидение 2021". Уже состоялись первые репетиции участников первого полуфинала, среди которых и Украина, которую будет представлять группа Go-A с песней "Шум".

После проведения первых выступлений в сети появился "рейтинг" лучших номеров. Представители европейских СМИ, которые присутствовали на репетициях, провели опрос за лучшее выступление среди девяти участников, которые выступали в этот день. 

Первое место заняли представители Украины.  Группа получила 1803 голоса, что составляет 22,85% от общего числа. Зрители отмечают, что номер Go_A - это праздник для всех чувств: визуально, звучно, духовно. 

Евровидение 2021 - все страны-участники представили свои конкурсные песни - видео

Кроме этого, согласно данным на сайте eurovisionworld, после проведения первой репетиции, Украина поднялась в рейтинге букмекеров и вошла в топ-10. В апреле Go-A занимали 18-е место, а сейчас поднялись на 9-е. 

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2021 году юбилейный 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 245

Все по теме:

Музыка, Конкурс, Евровидение, Go-A, Евровидение 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
02 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
03 "Мой главный клон": Гордон умилил сеть фото со старшей дочерью
04 Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
05 В Португалии приговорили трех миграционных инспекторов, избивших до смерти украинца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
Прививают не тех: врач рассказала, что не так с вакцинацией от коронавируса в Украине
На берегу Ганга в Индии обнаружили десятки человеческих тел: что произошло и при чем здесь коронавирус
На берегу Ганга в Индии обнаружили десятки человеческих тел: что произошло и при чем здесь коронавирус
Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
Какой праздник 11 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь