"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших

В Роттердаме во всю началась подготовка к песенному конкурсу "Евровидение 2021". Уже состоялись первые репетиции участников первого полуфинала, среди которых и Украина, которую будет представлять группа Go-A с песней "Шум".

После проведения первых выступлений в сети появился "рейтинг" лучших номеров. Представители европейских СМИ, которые присутствовали на репетициях, провели опрос за лучшее выступление среди девяти участников, которые выступали в этот день.

Первое место заняли представители Украины. Группа получила 1803 голоса, что составляет 22,85% от общего числа. Зрители отмечают, что номер Go_A - это праздник для всех чувств: визуально, звучно, духовно.

Кроме этого, согласно данным на сайте eurovisionworld, после проведения первой репетиции, Украина поднялась в рейтинге букмекеров и вошла в топ-10. В апреле Go-A занимали 18-е место, а сейчас поднялись на 9-е.

Ранее, "Телеграф" писал, что в 2021 году юбилейный 65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая.