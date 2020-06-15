Евровидение-2021: назначена окончательная дата проведения конкурса

Международный конкурс музыкального первенства пройдет в мае 2021 года.

Стали известны даты проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году, который пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena. Именно этот город должен был принять конкурс в 2020 году до его отмены из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте eurovision.tv, полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая, а финал - на 22 мая.

"Обратный отсчет до конкурса песни "Евровидение-2021" официально начался", - говорится в сообщении.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) on Jun 15, 2020 at 4:34am PDT

Напомним, участники перенесенного на 2021 год Евровидения могут остаться теми же, а вот песня должна быть новая. На сегодня 18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну в 2021 году.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision) on May 17, 2020 at 7:02am PDT

Более подробную информацию организаторы обещают рассказать в ближайшее время.

Победитель украинского отбора группа Go-A согласилась принять участие в Евровидении-2021 и поделилась планами о конкурсной песне.