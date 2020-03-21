"Евровидение-2021": участники должны представить на конкурсе новые песни

Организаторы Международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году решили не проводить из-за пандемии коронавируса, запретили участникам следующего года выступать с песней, которую они должны были представить в этом году. Об этом говорится на сайте конкурса.
Организаторы также отмечают, что страны-участницы могут сами решить, поедет ли в следующем году на "Евровидение" представитель этого года или же они выберут нового артиста.
В заявлении также отмечается, что Европейский вещательный союз рассматривает возможность проведения альтернативного "Евровидению" мероприятия, которое могло бы "объединить и развлечь Европу в эти сложные времена". Вместе с тем, это мероприятие не будет проходит в форме конкурса.
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