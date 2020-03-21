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"Евровидение-2021": участники должны представить на конкурсе новые песни

"Евровидение-2021": участники должны представить на конкурсе новые песни
16:09 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Артисты должны будут выступить на "Евровидении-2021" с новой песней.

Организаторы Международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году решили не проводить из-за пандемии коронавируса, запретили участникам следующего года выступать с песней, которую они должны были представить в этом году. Об этом говорится на сайте конкурса.

Организаторы также отмечают, что страны-участницы могут сами решить, поедет ли в следующем году на "Евровидение" представитель этого года или же они выберут нового артиста.

В заявлении также отмечается, что Европейский вещательный союз рассматривает возможность проведения альтернативного "Евровидению" мероприятия, которое могло бы "объединить и развлечь Европу в эти сложные времена". Вместе с тем, это мероприятие не будет проходит в форме конкурса.

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Напомним:

  • Евровидение-2020: песенный конкурс перенесли из-за коронавируса.

  • Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A.

  • Евровидение 2020: Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров.

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Конкурс, Песни, Евровидение 2020, Евровидение 2021.
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