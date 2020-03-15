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Евровидение 2020: Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров

Евровидение 2020: Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров
13:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Участники коллектива отметили, что не обращают на это внимания, ведь еще даже не было первых репетиций Евровидения.

По решению зрительского и судейского голосования на Нацотборе на Евровидение-2020, представителем Украины в Роттердаме стал коллектив Go_A. Однако букмекеры прогнозируют неутешительные результаты для них. Музыканты признались, что сейчас это не имеет значения.

Об этом они рассказали Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Победители Национального отбора стали первыми, кто будет исполнять на песенном конкурсе Евровидение песню на украинском языке. Букмекеры прогнозируют, что украинцы не войдут даже в 20-тку лучших исполнителей. Несмотря на это коллектив убежден, что пока не стоит делать никаких выводов, ведь до самого конкурса еще далеко.

Евровидение-2020: группа Go_A переделали конкурсную песню

В финале Нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 тысяч. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций Евровидения. Сейчас мы на это вообще не обращаем внимания, все силы вкладываем в подготовку. Есть цель, чтобы украинская песня впервые прозвучала на сцене Евровидения, – прокомментировала солистка Go_A Екатерина Павленко.

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Букмекеры, Евровидение, Евровидение 2020, Go_A.
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