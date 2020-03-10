Евровидение-2020: группа Go_A переделали конкурсную песню

Новости культуры:Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, представили финальную версию песни "Соловей".

Коллектив Go_A отличился на Национальном отборе на Евровидение-2020 своей оригинальность и аутентичностью. Они не похожи на других участников, а также поразили конкурсной композицией.

На днях группа представила новую аранжировку сингла, с которым поедет в Роттердам.

Go_A работали над новой версией "Соловья" вместе с музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2020 и шоу "Голос страны" Русланом Квинтой. В результате такого сотрудничества трек стал более слаженным и глубоким, а вокал Екатерины Павленко звучит ровнее.

Предлагаем послушать оба звучания трека "Соловей".

Go_A – "Соловей" новая версия

Go_A – "Соловей" предыдущая версия

Однако для большинства поклонников такая аранжировка пришлась не по душе и они просят вернуть ту версию песни, с которой выступали в финале Национального отбора.

Напомним, 65-тый песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет под призывом Откройся (Open Up) в мае этого года в Роттердаме.