Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A

Официальное заявление об утверждении группы Go_A как участников Евровидение-2021 от Украины обнародовали на сайте UA:Общественное. Следовательно, Нацотбор в 2021 году не состоится.
Если в жизни группы Go_A ничего не изменится и они будут готовы выступить на сцене Евровидения в следующем году, мы будем этому способствовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов, – подчеркнул председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.
Глава НСТУ добавил, что их партнеры с телеканала "СТБ" согласны с таким решением и полностью поддерживают компанию и группу в решение такой необычной ситуации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року. ᅠ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. ᅠ «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — наголосив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія. ᅠ #евровидение #esc #eurovision #esc2020 #esc2021 #eurovision2020 #eurovision2021 #євробачення #євробачення2021 #евровидение2021
"Зато все относительно других отношений между нами – или продлить срок договора на "потерянный" год (2021 году заканчивается действие договора о Нацотборе между Общественным вещателем и СТБ) – решим уже в рабочем порядке, – добавил Аласания.
Напомним:
Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2020, группа Go_A представили финальную версию песни "Соловей".
Участники коллектива рассказали, как относятся к прогнозам букмекеров.
Организаторы международного песенного конкурса Евровидение решили перенести мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса.