Нацотбора в 2021 году не будет: на Евровидение поедут Go_A

Новости культуры:Победители Нацотбора 2020 группа Go_A все же представит Украину на международном конкурсе.

Официальное заявление об утверждении группы Go_A как участников Евровидение-2021 от Украины обнародовали на сайте UA:Общественное. Следовательно, Нацотбор в 2021 году не состоится.

Если в жизни группы Go_A ничего не изменится и они будут готовы выступить на сцене Евровидения в следующем году, мы будем этому способствовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов, – подчеркнул председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Глава НСТУ добавил, что их партнеры с телеканала "СТБ" согласны с таким решением и полностью поддерживают компанию и группу в решение такой необычной ситуации.

"Зато все относительно других отношений между нами – или продлить срок договора на "потерянный" год (2021 году заканчивается действие договора о Нацотборе между Общественным вещателем и СТБ) – решим уже в рабочем порядке, – добавил Аласания.

Напомним: