Евровидение-2020: Go_A завоевывает сердца зрителей песенного конкурса

Go_A стал первым представителем Украины на Евровидении, который будет петь песню на украинском языке.
На днях коллектив признался, что не обращает внимания Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров: Сейчас мы не обращаем на это внимания на критику и неутешительные прогнозы относительно результатов песенного конкурса.
Но несмотря на то, что группа не впечатлила букмекеров, она активно завоевывает внимание зрителей. В онлайн-голосовании, которое разместили на официальном сайте Евровидения-2020 наш представитель занимает седьмое место.
Наши музыканты активно готовятся к конкурсу, чтобы достойно представить государство.
Отметим, в букмекерской таблице Украина также поднялась на несколько ступенек и теперь занимает 24 место.