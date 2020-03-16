Евровидение-2020: Go_A завоевывает сердца зрителей песенного конкурса

Новости культуры:Букмекеры прогнозировали представителям Украины 27 место, однако зрители конкурса выразили свое мнение.

Go_A стал первым представителем Украины на Евровидении, который будет петь песню на украинском языке.

На днях коллектив признался, что не обращает внимания Go_A прокомментировали прогнозы букмекеров: Сейчас мы не обращаем на это внимания на критику и неутешительные прогнозы относительно результатов песенного конкурса.

Но несмотря на то, что группа не впечатлила букмекеров, она активно завоевывает внимание зрителей. В онлайн-голосовании, которое разместили на официальном сайте Евровидения-2020 наш представитель занимает седьмое место.

Наши музыканты активно готовятся к конкурсу, чтобы достойно представить государство.

Отметим, в букмекерской таблице Украина также поднялась на несколько ступенек и теперь занимает 24 место.