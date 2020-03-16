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"Здоровье - главный приоритет": ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится

"Здоровье - главный приоритет": ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится
16:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Организаторы концерта объявили, что из-за пандемии коронавируса, традиционный концерт под угрозой отмены.

Ежегодный концерт участников песенного конкурса "Евровидение" не состоится в заявленные сроки в связи с развитием пандемии коронавируса в Европе.

Об этом организаторы шоу сообщили на своей странице в Facebook.

"Правительство Нидерландов приняло решение расширить запрет на мероприятия с участием более чем 100 посетителей до понедельника, 6 апреля. Таким образом Eurovision in Concert 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля. Само собой разумеется, что здоровье наших посетителей, волонтеров и участвующих делегаций является нашим главным приоритетом, и поэтому мы будем полностью реагировать на меры, принятые нашим правительством" – сообщили организаторы шоу. И пообещали через несколько дней выйти с окончательным решением по поводу переноса или отмены концерта.

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Напомним, сейчас под вопросом и проведение самого песенного конкурса, который запланирован на середину мая и должен пройти в нидерландском Роттердаме. Европейский вещательный союз 13 марта сообщил, что пока ведет подготовку к шоу по ранее намеченному плану, но внимательно следит за ситуацией и изучает все возможные сценарии развития событий.

Ранее мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что, скорее всего, окончательное решение будет принято в первых числах апреля – незадолго до начала строительства сцены конкурса. Старт работ намечен на 5-6-е число.

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Концерт, Музыка, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2020, Концерт участников.
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