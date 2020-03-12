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И снова коронавирус: Литва и Израиль не будут сниматься в видеооткрытках для Евровидения

И снова коронавирус: Литва и Израиль не будут сниматься в видеооткрытках для Евровидения
20:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Участники Литвы и Израиля не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.

Участник от Литвы, один из фаворитов Евровидения-2020 - группа The Roop не поедет на съемки видеооткрыток для музыкального конкурса.

Как сообщается на сайте eurovisionworld, коллектив отменил все свои поездки из-за пандемии коронавируса до конца апреля 2020 года. Они надеются, что ситуация улучшится и они смогут выступить на Евровидении, которое пройдет в мае.

На этих выходных группа должна была ехать в Роттердам, чтобы снять видеоклип-открытку, который представит их песню On Fire на Евровидении 2020, но планы изменились.

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"Мы не хотим рисковать собственным здоровьем или общественным здоровьем. Мы будем следовать рекомендациям правительства, чтобы избежать зарубежных поездок. Мы считаем, что осторожность является ключом к тому, чтобы вернуть всех к нормальной жизни", - отметил вокалист группы.

Из-за коронавируса представительница Израиля, певица Иден Ален также не поедет в Нидерланды для съемок видеооткрытки.

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Все по теме:

Евровидение, Участники, Коронавирус, Евровидение 2020, Видеооткрытки.
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