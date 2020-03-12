И снова коронавирус: Литва и Израиль не будут сниматься в видеооткрытках для Евровидения

Новости культуры:Участники Литвы и Израиля не поедут на съемки видеооткрыток для Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.

Участник от Литвы, один из фаворитов Евровидения-2020 - группа The Roop не поедет на съемки видеооткрыток для музыкального конкурса.

Как сообщается на сайте eurovisionworld, коллектив отменил все свои поездки из-за пандемии коронавируса до конца апреля 2020 года. Они надеются, что ситуация улучшится и они смогут выступить на Евровидении, которое пройдет в мае.

На этих выходных группа должна была ехать в Роттердам, чтобы снять видеоклип-открытку, который представит их песню On Fire на Евровидении 2020, но планы изменились.

"Мы не хотим рисковать собственным здоровьем или общественным здоровьем. Мы будем следовать рекомендациям правительства, чтобы избежать зарубежных поездок. Мы считаем, что осторожность является ключом к тому, чтобы вернуть всех к нормальной жизни", - отметил вокалист группы.

Из-за коронавируса представительница Израиля, певица Иден Ален также не поедет в Нидерланды для съемок видеооткрытки.