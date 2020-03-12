Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ

Новости культуры:Ежегодный песенный конкурс решили не переносить даже из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что, вероятно, конкурс Евровидение все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире, или каждый из представителей-вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.

Уже сегодня на официальной странице Евровидения в инстаграме появилось сообщение, в котором отмечается, что песенный конкурс пройдет в обычном режиме без изменений.

Заметим, что в Нидерландах, где состоится Евровидение, по состоянию на 10 марта зафиксирован 321 случай заражения коронавирусом, смертельных случаев нет.

Проведение Евровидения является довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей есть большая угроза еще больше распространить коронавирус.