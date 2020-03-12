Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ

Ранее сообщалось, что, вероятно, конкурс Евровидение все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире, или каждый из представителей-вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи.
Уже сегодня на официальной странице Евровидения в инстаграме появилось сообщение, в котором отмечается, что песенный конкурс пройдет в обычном режиме без изменений.
Заметим, что в Нидерландах, где состоится Евровидение, по состоянию на 10 марта зафиксирован 321 случай заражения коронавирусом, смертельных случаев нет.
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Євробачення 2020 скасовано НЕ буде! ᅠ Видання ad.nl повідомляє, що на засіданні влади в Роттердамі було вирішено про те, що Євробачення 2020 має тривати в звичайному режимі і скасування або перенесення конкурсу не буде. ᅠ «Ми стежимо за ситуацією з поширенням вірусу щодня. Поки конкурс не вимагає якихось додаткових рішень. Підготовка триває в повному обсязі. Я думаю, що в середині квітня треба буде повернутися до цього питання, однак зараз у нас все ще багато часу до конкурсу» – говорить олдермен Касмі (член муніципальної ради Роттердама по туризму). ᅠ Рішення було засуджено деякими іншими муніципальними депутатами. #esc #eurovision #євробачення #евровидение
Проведение Евровидения является довольно рискованным решением, поскольку там собираются десятки тысяч людей, а из-за массового скопления людей есть большая угроза еще больше распространить коронавирус.