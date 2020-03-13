Быть или не быть: мэр Роттердама сообщил, когда решится судьба "Евровидения-2020"

Новости культуры:Судьбу международного песенного конкурса "Евровидения-2020" решат в апреле.

Окончательное решение о проведении или отмене конкурса "Евровидение-2020", который будет принимать Роттердам, должно быть принято в начале апреля.

Об этом заявил мэр Роттердама (Нидерланды) Ахмед Абуталеб.

"У нас есть два варианта: Европейский вещательный союз и общественный вещатель могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас рано говорить", - сказал мэр Роттердама.

По его словам, соответствующее решение будет принято ориентировочно 5-6 апреля, когда монтировать сцену.

По информации NU.nl, 12 марта в Нидерландах были объявлены меры по противодействию дальнейшему распространению коронавируса. В частности, до 31 марта запрещено проведение событий с участием более ста человек.

Как сообщалось, песенный конкурс "Евровидение-2020" должен стартовать 12 мая. Полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая.

22 февраля в Национальном отборе на конкурс "Евровидение-2020" от Украины победила группа Go_A с песней "Solovey". В Роттердаме украинский коллектив должен выступать в первом полуфинале.