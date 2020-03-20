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"Политические вкусы": Злата Огневич раскрыла свое мнение о Евровидении (Видео)

"Политические вкусы": Злата Огневич раскрыла свое мнение о Евровидении (Видео)
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская артистка стала звездной гостьей развлекательной программы "Слава+", который выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ".

Евровидение является прекрасной возможностью продемонстрировать свое творчество и побороться с артистами за главный кубок шоу. Однако, по словам Златы Огневич, есть и обратная сторона шоу, ведь на его результаты влияют политические вкусы.

"Евровидение - это крутое событие. А если о негативном, то это политически-социальная плоскость, где встречаются интересы разных стран. И политические вкусы влияют на выбор. Это я точно могу сказать", - заявила Злата Огневич.

Артистка объяснила, что, когда она выступала на Евровидении в 2013 году, еще перед финалом знала, кто выиграет в конкурсе. Злата Огневич видела, как Эмили де Форест из Дании давала интервью, как триумфатор вокального шоу.

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Кроме этого, певица рассказала о недоразумении с организаторами Евровидения. В частности, артистка вспомнила, как со своей командой прислала материалы, каким видит свою постановку на шоу. Все утвердили, и, когда Злата Огневич приехала с Мальты, где проходил конкурс в 2013 году, ее попросили сменить номер. Впоследствии артистка увидела, что их идею воплотили в презентациях конкурсантов. И это не помешало Злате Огневич презентовать песню Gravity и получить 3 место на Евровидении.

По словам Златы Огневич, участие в вокальном конкурсе нужно государству, ведь так мы поднимаем ее имидж на международной арене. Но выступление на Евровидении является довольно затратным. Злата Огневич рассказала, что не знает точной суммы, однако помнит, что ее участие в конкурсе обошлась в свыше 400 тысяч долларов. Тогда артистка сотрудничала с инвесторами, которые помогли ей оплатить расходы.

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Напомним:

  • Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавируса.

  • В 2021 году Украину все еще будет представлять группа Go-A. Впервые на Евровидении конкурсанты споют русскую песню "Соловей".

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Все по теме:

Конкурс, Политика, Злата Огневич, Слава, Эмили де Форест, Люкс ФМ, Евровидение 2020.
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