Группа Go_A прокомментировала отмену Евровидения 2020: Мы представим Украину в следующем году

Поскольку UA: Общественное и "СТБ" официально подтвердили, что они останутся участниками от Украины на следующий год, музыканты уже отреагировали на новости в сети.
На инстаграм странице группа Go_A оставила сообщение, в котором напомнила, что в этом году не едет на Евровидение-2020 в связи с его отменой из-за пандемии коронавируса.
"Привет, друзья! Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021 года. Телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут", – объявили от себя участники етнофолк-группы.
Группа Go_A поблагодарила всех за все слова поддержки фанатов и пообещала встретиться с ними на концертах и фестивальных площадках, когда для этого будет подходящее время.
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Привіт, друзі! ⠀ Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. ⠀ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні @suspilne.eurovision ⠀ Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A
"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках. Любим вас!" – заявили Go_A.
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