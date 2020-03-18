Группа Go_A прокомментировала отмену Евровидения 2020: Мы представим Украину в следующем году

Новости культуры:Украинская группа Go_A отреагировала на отмену мероприятия в Нидерландах.

Поскольку UA: Общественное и "СТБ" официально подтвердили, что они останутся участниками от Украины на следующий год, музыканты уже отреагировали на новости в сети.

На инстаграм странице группа Go_A оставила сообщение, в котором напомнила, что в этом году не едет на Евровидение-2020 в связи с его отменой из-за пандемии коронавируса.

"Привет, друзья! Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021 года. Телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут", – объявили от себя участники етнофолк-группы.

Группа Go_A поблагодарила всех за все слова поддержки фанатов и пообещала встретиться с ними на концертах и фестивальных площадках, когда для этого будет подходящее время.

"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках. Любим вас!" – заявили Go_A.

Напомним: