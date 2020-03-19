Хип-хоп певица Marcelle презентовала песню про коронавирус #CORONAVIRUS (Видео)

Новости культуры:Украинская хип-хоп исполнительница представила свой первый украиноязычный трек, который посвятила пандемии.

Коронавирус поражает различные сферы человеческой жизни, в том числе и шоу-бизнес. Уже несколько артистов дали онлайн-концерты, а также начинают появляться композиции, посвященные пандемии. Первым стал сингл певицы Marcelle #CORONAVIRUS.

Исполнительница написала песню под влиянием паники вокруг темы коронавируса. В ней переосмысливается все то, что происходит с нами сейчас. Она призывает мыть руки и беречь себя.

Планировала отдохнуть после студийной работы и улететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мое путешествие. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. CORONAVIRUS пришел ко мне через 2 часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши, – рассказала автор.

Что известно о певице Marcelle?

Marcelle – R&B и хип-хоп проект, который был создан совсем недавно. Долгое время исполнительница жила в США, где вдохновлялась местной культурой, а когда вернулась на родину, то приняла решение начать собственную карьеру.