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Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней

Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
19:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Победители Национального отбора на Евровидение группа Go_A представят новую песню не на иностранном, а на украинском языке.

Ежегодный песенный конкурс Евровидение, который должен был состояться 12 мая в Роттердаме, организаторы решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса и перенесли на 2021 год. Отмена Евровидение состоялось впервые за 65-летнюю карьеру музыкального конкурса.

Организаторы позволили остаться участникам, которые боролись за победу в 2020 году, впрочем согласно правилам Евровидения, всем участникам конкурса придется представить новые синглы. Такое решение обнародовал европейский вещательный союз (EBU).

Победители Национального отбора на Евровидение отметили, что новая песня будет на украинском языке, однако представят они ее аж в следующем году.

Это будет украинская песня. Вы слышали от нас хоть одну украинскую песню? Это точно не будет новый "Соловей". Нам надо будет прыгнуть еще выше. Мы напишем несколько песен, а вы выберете ту, которая вам больше всего понравится, – отметили исполнители группы.

"Евровидение-2021": участники должны представить на конкурсе новые песни

После победы в Нацотборе на Евровидение на малоизвестную ранее группу Go_A посыпался шквал внимания от украинских медиа, а иностранным изданиям исполнители уже успели дать 11 интервью. Группа признается, что они совсем не ожидали, что станут такими узнаваемыми.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Евровидение, Go_A, Евровидение 2021.
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