Где пройдет Евровидение 2021: организаторы выбрали место проведения конкурса

Новости культуры:В 2021 году участники не смогут участвовать с теми песнями, которые собирались представлять в этом году.

Европейское сообщество вещателей (EBU) договорилось с представителями Нидерландов, что в 2021 году конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме на Ahoy Arena.

"Мы очень рады, что теперь можем двигаться вперед. Очень важно, чтобы песенный конкурс Евровидение вернулся в следующем году, и мы рады принять необходимое обязательства наших коллег в Нидерландах вернуть это зрелище зрителям во всем мире", — заявил исполнительный руководитель Евровидения Мартин Эстердал.

Сообщается также, что на сегодняшний день 18 артистов, которые должны были представлять свою страну в этом году, подтвердили свое участие в конкурсе Евровидение 2021.

Напомним, 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить проведение конкурса в Роттердаме, намеченного на май 2020 года, из-за угрозы распространения коронавируса.

Украинский национальный вещательный союз UA: Суспільне выступил с официальным заявлением относительно участия Украины в Евровидении 2021, заявив, что группа GO_A останется представителем страны.